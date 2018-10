Warum die Regierung den UN-Migrationspakt ablehnt

"Schlechtes Signal"

Scharf formulierte der Menschen- und Völkerrechtler Manfred Nowak. „Das ist ein sehr, schlechtes Signal“, sagte er zum KURIER. In Zeiten, in denen der „Multilateralismus“ zurückgedrängt werde und US-Präsident Trump der UNO den Geldhahn zudrehe, komme der Schritt einer Schwächung der UNO gleich.

Auch das positive Image, das die Republik bisher gehabt habe, leide. „ Österreich wurde in der UNO geachtet, weil es neutral ist und sich stark an UN-Einsätzen beteiligt“, analysiert Nowak. Erst kürzlich sei man in den Menschenrechtsrat aufgenommen worden. „Und als erste Botschaft in dieser Funktion sendet Österreich aus, dass es lieber mit Orbán ( Ungarns Premier) und Donald Trump Sache machen will. Das ist eine ganz negative Botschaft. Zumal alle Blicke auf die Republik gerichtet sind – als EU-Vorsitzland.“ Das sei ein Schaden über die EU hinaus. Zudem könnte nun in dieser Frage der Bann gebrochen sein, andere Staaten könnten Österreich folgen.

Für den Experten steht außer Zweifel, dass man ein Regelwerk braucht, „wenn man bedenkt, dass sich in den nächsten Jahren bis zu 250 Millionen Menschen in Bewegung setzen. Die Augen davor zu verschließen und eine Festung Europa aufzubauen, ist keine geeignete Lösung“.