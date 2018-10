UN-Migrationspakt: "Beschädigung" oder "Meilenstein" für Österreich?

Wusste die Bundesregierung vorher nicht, was da genau drinsteht?

Zwar wurden die Verhandlungen Rot-Schwarz begonnen, die neue Regierung hat allerdings für fünf Verhandlungsrunden ab Februar Diplomaten geschickt – auf Anordnung Außenministerin Karin Kneissl. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl war eingebunden, auch Kanzler Kurz.

Ist Österreich jetzt Vorbild? Werden noch andere Länder abspringen?

„Das glaube ich schon“, sagt Emil Brix, Chef der diplomatischen Akademie. Die rechte SVP in der Schweiz trommelt das Thema seit Wochen. Deren Abgeordnete, wie etwa der notorische Rechtsausleger Andreas Glarner, sprechen von einer „Katastrophe für die Schweiz“.

In Deutschland agitiert vorerst nur die rechte AfD gemeinsam mit politisch eng verbündeten Bürgerrechts-Bewegungen gegen den UN-Pakt.

Australiens rechtsliberale Regierung hat in mehreren Punkten Bedenken gegen den Pakt angemeldet. Innenminister Peter Dutton hat bereits klar gemacht, dass Australien nicht unterschreiben wird. Man werde sich nicht von nicht gewählten Organisationen in der Zuwanderungspolitik bevormunden lassen.

Auch Japan, traditionell gegen Zuwanderung eingestellt, gilt als Ausstiegskandidat.

In Europa kämen als Aussteiger auch Polen und Tschechien infrage, glaubt Brix.

Warum sind manche Länder da so skeptisch?

Das liege an der allgemeinen Stimmungslage, sagt Brix: „Alles was im positiven Sinne mit Migration verbunden wird, gerät unter Beschuss.“

Migration sei ein emotionales Thema, eine gemeinsame Position der Staaten zu finden, scheint gerade in diesem Bereich schier unmöglich. Brix: „Es gibt Politikbereiche, wo alle wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen, aber wenn es dann einen Text gibt, dann schert der eine oder andere aus. Es ist ein Ausdruck einer besonderen Sensibilität in Migrationsfragen.“

Könnte Österreich noch einlenken?

Was Kurz und Strache da so effektvoll inszenieren, ist in Wahrheit nur halb fix. Sich bei der Abstimmung zu enthalten, ist nicht dasselbe wie den Pakt abzulehnen. „Es gibt immer die Möglichkeit, so einem Pakt später beizutreten“, sagt Brix. Etwa, wenn an einzelnen Punkten noch gefeilt wird.