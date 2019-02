Wo man die Oscar-Filme gerade streamen kann

BlacKkKlansman

Ebenfalls in die engere Auswahl für „Bester Film“ hat es „BlacKkKlansman“ geschafft: Das satirische Drama beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte eines schwarzen Polizisten (gespielt von Denzel Washingtons Sohn John David), der den Ku-Klux-Klan infiltrierte. „BlacKkKlansman“ ist zwar in keinem der gängigen Streaming-Abos enthalten, kann aber gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden: Etwa bei Amazon Prime Video und iTunes um 4,99 Euro sowie bei YouTube und Google Play um 3,99 Euro (4,99 Euro sind für das Filmerlebnis in HD zu bezahlen).

>> "BlacKkKlansman" bei Amazon Prime Video

>> "BlacKkKlansman" bei iTunes

>> "BlacKkKlansman" bei YouTube

>> "BlacKkKlansman" bei Google Play