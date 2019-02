"The Umbrella Academy" bei Netflix: Schräge Superheldenfamilie

Comic-Vorlage von Gerard Way

„The Umbrella Academy“ basiert auf der gleichnamigen, preisgekrönten Comic-Reihe – gezeichnet vom brasilianischen Illustrator Gabriel Bá, geschrieben von Gerard Way. Der machte sich in den Nuller-Jahren mit seiner Emo-Rock-Band My Chemical Romance und Hits wie „Helena“ oder „Welcome To The Black Parade“ bei Teenagern in ihrer düsteren Phase einen Namen. 2013 löste sich die Band auf.