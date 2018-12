Diese viralen Geschichten haben uns 2018 amüsiert

Handschlag mit Putin: Melania Trump entgleisen Gesichtszüge

Seit Donald Trump als US-Präsident im Amt ist, werden bizarre Momentaufnahmen des Staatsoberhauptes besonders gerne im Internet herumgereicht. Auch von seiner Gattin, First Lady Melania Trump, gibt es allerhand skurrile Schnappschüsse – wir erinnern uns etwa an ihren Auftritt in einer "Es ist mir wirklich egal“-Jacke bei einem Besuch eines Heims für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko.