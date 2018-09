Mann blockiert Platz im Bus: Hochschwangere hilft sich selbst

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, einer schwangeren Frau in den öffentlichen Verkehrsmitteln den eigenen Platz anzubieten. Dass das nicht alle Fahrgäste so sehen, erlebte kürzlich die australische Fernsehjournalistin Brydie Lee-Kennedy, die in London lebt.

Schlagfertige Reaktion

Sie bat im Bus einen Mann im hochschwangeren Zustand, seine Tasche vom Platz zu nehmen, damit sie sich setzen kann. Weil dieser nicht reagierte, beschloss sie zu handeln. Auf Twitter berichtete sie von der Situation wie folgt:

"Im achten Schwangerschaftsmonat ist es mir nun passiert, dass ich auf der Hand und Tasche eines Mannes saß, weil er den letzten freien Sitzplatz im Bus nicht freimachen wollte. Nun teilen wir eine sehr stille Fahrt."