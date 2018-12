Würmer im Auge, Tod durch Schnecke: Die skurrilsten Medizinfälle des Jahres

Nacktschnecke gegessen: Mann starb nach Infektion mit Lungenwurm

Eine Geburtstagsfeier mit Freunden änderte das Leben des Australiers Sam Ballard dramatisch: Bei einer Party im Garten schluckte er aus einem Scherz heraus eine Nacktschnecke. Am nächsten Tag spürte er Schmerzen in den Beinen, es folgten schwerwiegende Komplikationen. Ärzte stellten eine Hirnhautentzündung fest. Der 19-Jährige fiel in ein 420 Tage dauerndes Koma, währenddessen es zu einer schweren Hirninfektion kam. Er hatte sich durch das Essen der Schnecke mit dem Rattenlungenwurm infiziert. Nach drei Jahren im Krankenhaus – er musste künstlich ernährt werden und war gelähmt – kam er nach Hause. Er war am Boden zerstört – sein Leben und das seiner Familie für immer verändert. Nach acht Jahren verstarb Sam Ballard heuer nun im Kreis seiner Familie und Freunde.