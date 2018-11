Nacktschnecke gegessen – Mann starb nach Infektion mit Lungenwurm

Es war eine Geburtstagsfeier mit Freunden, die das Leben von Sam Ballard dramatisch veränderte. Der damals 19-Jährige saß mit Gleichaltrigen im Garten in Sydney, Australien, und trank Rotwein, als eine Nacktschnecke vorbeikroch. Die jungen Männer machten Scherze darüber, die Schnecke zu essen – Ballard stand auf und schluckte das Tier tatsächlich hinunter. Am nächsten Tag spürte er Schmerzen in den Beinen, es folgten weitere schwerwiegende Komplikationen.

Ärzte stellten eine Hirnhautentzündung fest. Sam Ballard fiel in ein 420 Tage dauerndes Koma, währenddessen es in seinem Gehirn zu einer schweren Infektion kam. Er hatte sich durch das Essen der Schnecke mit dem Rattenlungenwurm infiziert. Der Wurm wird häufig bei Ratten gefunden, aber Schnecken können sich infizieren, wenn sie Rattenkot aufnehmen.