Irland-Besuch: Netz lacht über Bewirtung von Harry & Meghan

Am Dienstag besuchten Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan den irischen Premierminister Leo Varadkar in Dublin. Varadkar empfing das royale Paar in den Government Buildings in der irischen Hauptstadt, in denen unter anderem das Ministerium des Premierministers, die Ratskammer und das Büro des Generalstaatsanwalts untergebracht sind.