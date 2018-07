Rarität: Harrys teures Taufgeschenk für Prinz Louis

Erstanden habe Harry die seltene Ausgabe in Peter Harringtons Antiquitäten-Buchladen in Kensington, London. Wie das britische Blatt berichtet, habe der Prinz zuerst vorgehabt, Lewis Carroll’s "Through The Looking Glass" (Kaufpreis: 24.000 Pfund) für seinen Neffen zu kaufen, habe dann aber beschlossen, dass Winnie Pooh passender wäre.

Harry selbst soll laut seinem Freund als Kind übrigens eine richtige Leseratte gewesen sein. Er habe Geschichten von Alan Alexander Milne geliebt. Sein Lieblingsbuch sei aber Robinson Crusoe gewesen.