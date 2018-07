Alle Bilder: Prinz Louis' Taufe ohne Queen Elizabeth

Es war ein großer Tag für Prinz Louis: Am Montagnachmittag wurde der elf Wochen alte Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) in der Kapelle des St.-James's-Palastes in London getauft. Viel dürfte der Mini-Royal von der Zeremonie nicht mitbekommen haben - er verschlief die Taufe.

Prinzen-Taufe im kleinen Kreis

Das Fest fand im familiären Rahmen statt. Getauft wurde der jüngste Sohn von Prinz William und dessen Frau Kate auf den Namen Louis Arthur Charles. Die 40-minütige Zeremonie leitete der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby.

Auf der Gästeliste standen die Großeltern Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Herzogin Kates Eltern Michael und Carole Middleton. Mit dabei waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die schwangere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Matthews und ihr Ehemann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton.