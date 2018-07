Palast enthüllt: Das sind Prinz Louis' Taufpaten

Mrs. Robert Carter, geboren Hannah Gillingham, ist eine gute Freundin und ehemalige Studienkollegin von Herzogin Kate.

Lucy Middleton ist eine Cousine von Kate, väterlicherseits.

Die Taufe findet um 17 Uhr in der Kapelle des St. James Palastes statt. Prinz Louis wird an seinem großen Tag eine Replik des Taufkleides von 1841 tragen, in der auch George und Charlotte getauft wurden. Das Wasser für die Taufe kommt aus dem Fluss Jordan.