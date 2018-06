Heimlicher Stylist: Prinz Harry gibt Meghan gerne Mode-Tipps

Wie die Daily Mail nun berichtet, scheint Prinz Harry bei dieser modischen Verwandlung keine unwichtige Rolle zu spielen. Mit ihr auf Einkaufsstraßen bummeln muss er freilich nicht, jedoch wolle Meghan laut Insidern immer seine Meinung hören, wenn sie im Kensington Palast neue Outfits von Luxusdesignern anprobiert. "Sie möchte wirklich seine Sicht auf die Dinge wissen", so die Quelle gegenüber dem britischen Blatt. "Er sagt, was er am besten findet, anstatt ihr beim Befolgen des royalen Protokolls bezüglich Saumlängen und ähnlichem zu helfen." Er sei ihr geheimer Stylist. Zum schulterfreien Carolina-Herrera-Kleid dürfte also er ihr geraten haben, zumal es mit dem schulterfreien Schnitt offiziell nicht dem royalen Dresscode entsprach.