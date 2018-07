Prinz Louis: Die besondere Bedeutung seines Taufdatums

In wenigen Tagen ist es soweit: Prinz Louis, das jüngste Kind von Prinz William und Herzogin Kate, wird am 9. Juli getauft. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde Louis in der Königlichen Kapelle des St. James's Palastes segnen, gab der Kensington Palast bekannt. Die bevorstehende Taufe ist aber nicht nur für den kleinen Prinzen und seine Eltern ein wichtiges Ereignis. Auch Queen Elizabeth II. und ihr Mann, Prinz Philip, verbinden mit dem Taufdatum eine persönliche Erinnerung.

Hommage an die Liebe von Queen Elizabeth & Prinz Philip

Das Taufdatum gilt als eine Hommage an die langjährige Liebe des Monarchen-Paares: Vor genau 71 Jahren hatten die beiden am 9. Juli 1947 ihre Verlobung bekannt gegeben.