David Copperfield: So funktioniert sein bekanntester Trick

Sein Geld hat Copperfield unter anderem in elf Inseln auf den Bahamas investiert: 50 Millionen Dollar soll er dafür hingeblättert haben, um "Musha Cay and The Islands of Copperfield Bay" in ein Nobel-Resort zu verwandelt. Wer hier nächtigen will, muss wohlbetucht sein: Ab 37.000 US-Dollar kostet eine Nacht in Davids Südsee-Paradies.