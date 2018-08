Forderung nach Bedeckung: Stillende Mutter reagiert perfekt

Noch immer stehen viele Menschen dem Stillen in der Öffentlichkeit skeptisch gegenüber. Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Umfrage der Nationalen Stillkommission in Deutschland ergab, dass sechs Prozent der Bevölkerung Stillen in der Allgemeinheit ablehnen, jeder vierte Befragte steht dem öffentlichen Füttern zwiespältig oder ablehnend gegenüber (mehr dazu hier). Jede zehnte Mutter gab an abzustillen, weil sie diese ablehnende Haltung in der Öffentlichkeit stört.