Geburtsvorbereitung 2.0: Wenn man das Stillen im Internet lernt

"Ganz wichtig ist für jede Stillposition, dass die Mutter bequem sitzt", sagt Maria Göttlicher und zeigt mit einer Babypuppe im hellgelben Strampler vor, wie man einen Säugling am besten zur Brust führt. Dabei ist die Still- und Laktationsberaterin nicht wie bei einem herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs von werdenden Müttern und Vätern umringt. Sie gibt ihren Zusehern die Still-Tipps per Video.

Die virtuelle Stillberatung ist eines von vielen Videos, das schwangere Frauen und Paare auf der Online-Plattform "Deine Geburt" ansehen können. Ins Leben gerufen wurde die Website von Gynäkologin Jasmin Rahhal-Schupp und Hebamme Amelie Zitny. Die beiden Wienerinnen wollen werdenden Eltern ein alternatives und praktisches Angebot zur Verfügung stellen. "Uns ist aufgefallen, je besser Frauen informiert sind, desto entspannter sind sie bei der Geburt. Gleichzeitig haben wir bemerkt, dass immer mehr werdende Eltern keine Zeit haben, einen normalen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen", erklärt Rahhal-Schupp. Mit den Online-Videos können sie dennoch auf eine Orientierungshilfe während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen nach der Geburt zurückgreifen.

Den beiden Frauen war wichtig, ein umfassendes Angebot bereitzustellen. Die 53 Kurseinheiten bieten Informationsmaterial für rund 16 Stunden. Zum Vergleich: Ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs dauert im Schnitt zehn Stunden. Zu Wort kommen neben Rahhal-Schupp und Zitny selbst in Summe acht Experten, darunter eine Ärztin, die auf TCM spezialisiert ist und ein Anästhesist. Kostenpunkt: 179 Euro. Der Vorteil des Konzepts liegt den Gründerinnen zufolge in der Flexibilität: "Der Kurs ist zeitlich und örtlich unabhängig. Ich kann mir die Inhalte anschauen wo ich will, so oft ich will und gezielt jene Folgen, die mich gerade betreffen", schildert Zitny. Die Gründerinnen sehen ihr Angebot keinesfalls als Ersatz zu Arztbesuchen während und nach der Schwangerschaft. Zum klassischen Kurs könne "Deine Geburt" aber eine Alternative sein.