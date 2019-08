Babys natürlich zur Brust nehmen

Alltag für junge Mütter: Sie sind mit dem Baby unterwegs, das Kind wird hungrig, will sofort essen, schreit. Zum Glück hat es die Natur so eingerichtet, dass Mamas Milch jederzeit verfügbar ist. Doch jede zehnte Mutter stillt ab, weil die ablehnende Haltung in der Öffentlichkeit sie stört, ergab jetzt eine Umfrage der Nationalen Stillkommission in Deutschland. Kein Wunder: Sechs Prozent der Bevölkerung lehnt Stillen in der Allgemeinheit ab, jeder vierte Befragte steht dem öffentlichen Füttern zwiespältig oder ablehnend gegenüber.

Mit einer Kampagne will die deutsche Stillkommission für mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit und für mehr Selbstbewusstsein bei Müttern werben: "Stillen kann nicht warten", ist eine der Kernbotschaften der Kampagne. So will das Ernährungsministeriums auch betonen: "Stillen ist gesund."

Mit gutem Vorbild ging die australische Parlamentsabgeordnete Larissa Waters voran und gab ihrer Tochter im Sitzungssaal die Brust, bis vor Kurzem war es dort verboten. In Wien hingegen wurde erst kürzlich eine Mutter mit einem 12 Wochen alten Baby im Restaurant des Schönbrunner Bades ersucht, "diskreter zu stillen" (der KURIER berichtete). Sie verließ das Lokal protestierend und erntete Zustimmung auf Facebook.