Weißes Haus: "Absurdes" Foto von Praktikanten "spricht Bände"

Vergangene Woche versammelten sich die neuen Praktikanten des Weißen Hauses für ein Gruppenfoto im East Room, dem größten repräsentativen Saal des Gebäudes. Die 91 jungen Frauen und Männer werden in den kommenden Monaten im Amtssitz von US-Präsident Donald Trump Berufsluft schnuppern. Die Veröffentlichung des Bildes allein ist noch nichts Ungewöhnliches. Für Kritik sorgt der Umstand, dass die "Frühlingspraktikanten" ein sehr homogenes Bild abgeben.

"Die Weißheit von Trumps Praktikanten im Weißen Haus ist absurd … und spricht Bände", titelte der US-Sender CNN am Dienstag auf seiner Website. Im Artikel stellt Journalistin Ruth Ben-Ghiat außerdem die Frage, ob es "unabsichtlich oder absichtlich" passierte, dass die einzigen Praktikanten mit dunkler Haut am äußersten Rand der Gruppe positioniert wurden. "Die jüngste Klasse von Praktikanten im Weißen Haus erinnert daran, dass die Vielfalt der Regierung nicht nur in der Führungsetage ein Problem darstellt; es beginnt auf der untersten Ebene, merkte Eugene Scott in der Washington Post an.

#WhiteHouseSoWhite

Auch in den sozialen Medien wird die mangelnde Diversität der Praktikantenschar unter dem Hashtag #WhiteHouseSoWhite scharf bekrittelt. Schauspielerin Alyssa Milano richtete sich beispielsweise mit folgendem Tweet an Donald Trump: "Das 'weiß' im 'Weißen Haus' wird eindeutig zu weit getrieben."