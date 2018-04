"Nukleare Option": Was Donald Trump damit meint

Die "nukleare Option" dagegen ist nun, diese hemmenden Regeln für gewisse Bereiche der Gesetzgebung zu ändern. Dafür ist nämlich wiederum nur eine einfache Mehrheit im Senat nötig, und diese hätten etwa die Republikaner mit ihren 51 Sitzen derzeit inne.

Zweischneidiges Schwert

Da in der Vergangenheit sowohl die Republikaner als auch Demokraten "filibustert" haben, kommt es selten und nur bei extrem hartnäckigen Blockaden zum Einsatz der "nuklearen Option". Die Parteien zögern, sich die Praxis im Falle eines neuerlichen Machtwechsels selbst weg zu nehmen.

So haben die Demokraten sie unter Barack Obama zwar eingesetzt, um die totale Blockade der Republikaner bei der Ernennung von Berufungsrichtern zu brechen. Sie verzichteten aber darauf, auch Höchstrichter am Verfassungsgericht von der Supermehrheit auszunehmen.

Das rächte sich: Obama konnte am Ende seiner Amtszeit deshalb fast neun Monate nicht seinen Kandidaten nominieren. Die Republikaner wiederum sprengten den Filibuster in dieser Frage nur wenige Wochen nachdem Trump die Präsidentschaft übernahm. So konnte dieser den erzkonservativen Höchstrichter Neil Gorsuch ernennen.