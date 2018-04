Trump will Einwanderer aus Mexiko mit "nuklearer Option" stoppen

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko im Streit um die Einwanderungspolitik mit einem Ende des Freihandelsabkommens NAFTA gedroht. Er will mit diesem Ultimatum "die großen Drogen- und Menschenströme" aus dem südlichen Nachbarland stoppen. Am Ostermontag schlug der Präsident auf Twitter noch einmal schärfere Töne an.

Trump schrieb, offenbar unter dem Eindruck eines Beitrags des US-TV-Senders Fox News, am Montag auf Twitter: „ Mexiko ist absolut fähig, diese ‚Karawanen‘ von Leuten nicht in ihr Land zu lassen. Sie müssen sie an ihrer nördlichen Grenze stoppen, was sie tun können, weil ihre Grenzgesetzgebung funktioniert, und dürfen ihnen nicht erlauben, in unser Land weiterzuziehen, das keine wirksamen Gesetze zum Grenzschutz hat. Der Kongress muss sofort das Grenzschutzpaket bewilligen, nutzt die nukleare Option, wenn nötig, um diesen massiven Zustrom von Drogen und Menschen zu stoppen (…).“