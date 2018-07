Handschlag mit Putin: Melania Trump entgleisen Gesichtszüge

Während in den USA Verwunderung bis Fassungslosigkeit über Donald Trumps Auftreten gegenüber Wladimir Putin beim Gipfel in Helsinki herrscht, verbreitet sich ein Video von Melania Trump viral im Netz. Auf diesem ist das Aufeinandertreffen des Kremlchefs und der First Lady zu sehen. Besonders brisant ist der Gesichtsausdruck von Melania Trump, nachdem sie und Putin Hände geschüttelt haben.

Bizarrer Gesichtsausdruck

Während Putin einfach lächelnd nickt, als er Melania Trump vorgestellt wird, lächelt auch diese zunächst. Sobald Putin aber seine Aufmerksamkeit von ihr abwendet, versteinert ihr Gesichtsausdruck auf bizarre Art und Weise. Als die Kamera direkt auf sie gerichtet ist, weitet sie ihre Augen und wackelt mit dem Kopf.