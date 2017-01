War Melania der eigentliche Star der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten? Den zahllosen Memes, Fotos und Kurzclips nach zu urteilen, die auch Tage nach der Inauguration durch Netz geistern, schon.

Mit dem viralen Content wird primär Melanias Mimik und Gestik thematisiert, die während der Amtseinführung ihres Ehemannes für Verwirrung sorgte. Die Trumps wirkten entfremdet, Donald desinteressiert, Melania phasenweise genervt, ihr Gesicht oftmals versteinert.

Das Online-Portal mic.com hat die Gesichtsentgleisungen der Neo-First-Lady und die Körpersprache des Präsidenten-Paares von Experten analysieren lassen.

Da wäre zunächst das vielgezeigte erste Aufeinandertreffen der Obamas und der Trumps am Tag der Angelobung. Trump und seine Gattin wurden von den Obamas vor dem Weißen Haus empfangen. Nachdem das Auto vorgefahren war, stieg Trump die Stiegen zu den Obamas schnellen Schrittes empor, verzichtete darauf höflichkeitshalber auf seine Frau zu warten, die auf der anderen Seite des Autos ausgestiegen war.

Weder höflich noch herzlich

Verhaltensexpertin Susan Constantine analysiert diese Szene im Gespräch dem Online-Portal wie folgt: "Wenn man nicht wüsste, dass die beiden verheiratet sind, würde man es nicht merken." Für Constantine deutet Trumps Verhalten möglicherweise auf eine unglückliche Beziehung hin.

"Er hat nicht nur nicht gewartet, er ist auch gleich die Stufen zu den Obamas raufgegangen und hat sie begrüßt. Er hat nicht einmal darauf geachtet, ob sie da ist oder ihr die Stufen hinauf geholfen", ergänzt Körpersprachenexpertin Patti Wood. Und weiter: "Als sie dann an seine Seite kommt nimmt er sie nicht in den Arm, begrüßt sie nicht und zieht sie auch nicht zu sich heran." Stattdessen hätte nur kurz zu ihr aufgeschaut, als sei sie "irgendjemand" und sie nicht einmal kurz angegriffen.

Trump zeigt sich gegenüber seiner Gattin also wenig herzlich. Ganz im Gegensatz zu den Obamas. Als Barack Obama bemerkte, dass seine Ehefrau Michelle nicht weiß, wo sie das von Melania Trump überreichte Geschenk verstauen soll, greift er sofort helfend ein und nimmt ihr den Karton ab. "Es ist ein großartiger Pärchen-Moment", sagt Wood. Auch für die Trumps haben die Obamas nur freundlich Gesten übrig. So streichelt Michelle Melania während des Begrüßungsrituals beispielsweise sanft den Rücken.

Baracks spontaner Handkuss

Eine weitere Szene, die zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Capitol stattfand, zeigt, wie die First Ladys die Stufen zu ihren Ehemännern hinabschreiten. Während Obama seine Frau mit einem Handkuss begrüßt, nickt Trump seiner Gattin nur kurz zu und dreht sich weg. Über Obamas Handkuss sagt Wood: "Es ist ein sehr süßer Moment und es wirkt spontan."

In Summe erkennt auch Constantine in Barack Obamas Körpersprache die wohlwollende Haltung seiner Frau gegenüber. Melania ist hingegen ein "Objekt". "Ich sehe gar keine Wärme oder echte Liebe oder Mitgefühl in dieser Beziehung", befindet sie. Bei den Obamas sei jedoch "eine ganze Menge wahre Wärme und Liebe" zu sehen.

Angespannte Tanzeinlage

Ein weiterer Aufreger: der Inaugural Dance, der erste Tanz des Präsidenten-Paares auf dem Inauguration Ball. Während der Tanzeinlage wirken sowohl Melania als auch Donald Trump angespannt. Wood merkt zudem an, dass sich Melania während des Tanzes von ihrem Mann weg lehnt. "Das sagt in der Regel 'Ich will mich nicht mit dir als Partner vereinigen'", schildert Wood. Währenddessen sucht Donald Trump sehr wohl ihre Nähe, zieht seine Frau "aus sexualisierte Art und Weise an sich heran". Er hat ihre Hand während des Tanzes fest im Griff, ihre Finger umschließen seine jedoch nicht.

Neben diesen Szenen ist Melania Trumps versteinerte Miene Dauergast auf den Fotos und Videos der Angelobung: