Wie das US-amerikanische Online-Portal mic.com berichtet, machen sich Gegner des neuen US-Präsidenten für eine Dezimierung seiner Followerzahlen auf dem Mikrobloggingdienst stark. Damit soll Trumps Einfluss, der maßgeblich von seiner Reichweite auf Social Media geformt und verstärkt wurde, eingedämmt werden.

Lauf der US-amerikanischen Cosmopolitan wurde am Sonntag unter anderem in den feministischen Newsletter Signal Boost dazu aufgerufen, Donald Trump zu entfolgen. Tom Perez, ehemaliger Arbeitsminister der Demokraten und Assistant Attorney General der Civil Rights Division des United States Department of Justice, war ebenfalls unter den ersten, die die Initiative auf Twitter publik machten.

Er twitterte: "Am heutigen #MuteMonday werden wir Donald Trump dort treffen, wo es ihm am meisten schmerzt: seinem Ego. Entfolgt @realDonaldTrump und @potus."

1/ It’s #MuteMonday and on this day, we’re going to hit Donald Trump where it hurts him most: his ego. Unfollow @realdonaldtrump and @potus. — Tom Perez (@TomPerez) 23. Januar 2017

2/ And for the most important part of #MuteMonday, we’re going to honor people/groups who are working their hearts out for progress. — Tom Perez (@TomPerez) 23. Januar 2017

Trump bespielt seit seiner Angelobung am 20. Jänner seinen privaten Account @realDonaldTrump und den offiziellen Account des US-Präsidenten @POTUS, der bisher von Barack Obama und seinem Social-Media-Team verwaltet wurde.

In dem Newsletter heißt es man solle statt den trumpschen Twitter-Accounts "jemandem folgen, der in Richtung einer Weiterentwicklung arbeitet, an die wir noch glauben". Unter dem Hashtag #MuteMonday könne man dann den gewählten Kanal nennen und promoten.

In dem Newsletter wird beispielsweise vorgeschlagen einer Organisation zu folgen, die sich dem Schutz der reproduktiven Gesundheit und Rechte widmet. Auch ein gewählter Träger eines politischen Amtes, den man bis zur kommenden US-Wahl im Jahr 2020 unterstützen wolle, käme hierfür in Frage. Es sei "die Wahl jedes einzelnen" wen man unterstützen wolle.

Noch am Sonntag schlossen sich zahlreiche User der Hashtag-Kampagne an und twitterten ihre favorisierten Accounts.

#MuteMonday I am thankfully not following POTUS already, but I made sure to follow @KamalaHarris! Good idea, #SignalBoost! — liz donohue (@lizfdonohue) 23. Januar 2017

Auch bekannte Namen wie Debra Messing, Jamie Lee Curtis und Padma Lakshmi schlossen sich dem Boykott an.