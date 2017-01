"Tiny Hands" heißt der einminütige Song, der aus der Wiederholung eines Reims und eines prägnanten Beats besteht. "We don't want your tiny hands/anywhere near our underpants", zu Deutsch: "Wir wollen Ihre winzigen Hände nicht in der Nähe unserer Unterwäsche", singt Fiona Apple.

Damit bezieht sich die Sängerin, um die es seit einigen Jahren ruhig geworden ist, zum einen auf Trumps "tiny hands". Dem Politiker wird seit geraumer Zeit vorgeworfen, besonders kleine Hände zu haben (mehr dazu hier). Zum anderen verarbeitet Apple in ihrem Protestlied Trumps frauenfeindliche Kommentare, die während der US-Wahl ans Licht kamen (mehr dazu hier). Der Song beinhaltet auch jene Tonaufnahme, auf der Trumps Worte "Fass ihnen an die Genitalien" zu hören sind.

Produziert wurde der Track von Michale Whalen, publiziert wurde er auf dem Online-Musikdienst SoundCloud.

Bereits vor Weihnachten hatte sich Apple bei einem Benefizkonzert musikalisch gegen Trump gewandt. Bei einem Event zugunsten des Indianerreservats Standing Rock performte sie den "Christmas Song" mit abgeändertem, gesellschaftskritischem Text. Dabei ließ sie auch an dem damaligen Präsidentschaftskandidaten kein gutes Haar.

Über Fiona Apple

Fiona Apple ist eine US-amerikanische Sängerin, Singer-Songwriterin, Pianistin und Musikerin. Mit ihrem Album Tidal wurde sie 1997 bekannt und mit einem Grammy ausgezeichnet. Apple zeigt sich in der Öffentlichkeit gerne als Gesellschaftskritikerin. So prangerte sie bei den MTV Video Music Awards 1997, wo sie auch ausgezeichnet wurde, die Zustände in der Musikindustrie mit den Worten "das ist Scheiße" an. Apple ist Veganerin und setzt sich außerdem als Unterstützerin von PETA für Tierrechte ein. Aus Interviews weiß man, dass sie kaum auf die Straße geht und nur mit engsten Freunden ihre Freizeit verbringt.