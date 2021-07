Sommertheater: Was noch läuft, was sich auszahlt - und was nicht

Wien

Nach einer coronabedingten Zwangspause im Vorjahr melden sich im heurigen Sommer zwei Wiener Unterhaltungsspielstätten zurück. Das Lustspielhaus am Hof unter der Intendanz von Adi Hirschal, das seit jeher auf die Übertragung von Theaterklassikern ins Wienerische setzt, holt das bereits für 2020 geplante Goldoni-Stück "Die Verliebten" nach (bis 30. Juli).

Bei der Tschauner Bühne im 16. Wiener Gemeindebezirk läuft noch bis 7. August das Sondheim-Musical "Zuständ' wie im alten Rom" (Original: "A Funny Thing Happened On The Way To The Forum") und bis 24. August die "Stegreif 2.0"-Produktion "Tschauner Ahoi".

Das Theater im Park von Michael Niavarani und Georg Hoanzl füllte schon im Vorjahr lustvoll die riesige coronabedingte Lücke in den Sommerspielplänen. Dieses Jahr bietet man noch bis 25. September ein buntes Programm aus Kabarett, Klassik und Pop. Mehrmals zu sehen ist die neue "Simpl-Revue" sowie die Wiederaufnahme der Boulevard-Komödie "Reset" mit Niavarani.

Mit dem Globe Wien haben Niavarani und Hoanzl heuer noch eine zweite Open-Air-Bühne in Betrieb, die noch bis 18. September Kabarett (Lukas Resetarits, Martina Schwarzmann, Gery Seidl, Dieter Nuhr und Konzerte (Ernst Molden & Nino aus Wien, Voodoo Jürgens, Ina Regen) bietet.