Niavarani in "Reset": Im Narrenhaus steht die Sonne der Wuchteln hoch

„Reset – Alles auf Anfang“ in der Regie von Oliver Rosskopf hatte – nach Berndorf, Haag und einer Österreich-Tournee – in neuer und abgespeckter 90-Minuten-Version am Mittwoch im Theater im Park Premiere.

Man zerkugelt sich über das Schicksal des vom Gedächtnisverlust gezeichneten Herbert (Michael Niavarani) und dem dabei hochgezwirbelten Irrwitz.

Der wohl populärste österreichischen Humorist vollführt zwischendurch spontan bäuchlings über dem Sofa die Yoga-Stellung „gefüllter Paprika“, um das Geheimnis eines Schwarzgeldkoffers zu bewahren.