Die neue Simpl-Revue: FPÖ zum Hofer-Preis, und Kurz beim Gesangscontest

Zu diesem Zeitpunkt war der Abend bereits etwas gebraucht, waren über 30 Minuten der neuen Simple-Revue "Krone der Erschöpfung" vergangen. Michael Niavaranis bissige Abrechnung mit der "Basti-Bande" war sowas wie der Gamechanger, der einen soliden Abend zu einem sehr guten machte.

Angefangen hat es leider weniger erleuchtend – und zwar mit einer Musical-Nummer und dem rappenden Conferencier Joachim Brandl: „Anstatt Pandemie gibt es Witz und Ironie“. Nach diesem seichten Start inklusive Schenkelklopfer der Marke Villacher Fasching hat man im strömenden Regen sitzend nur zweie Wünsche. Erstens: Hoffentlich wird das noch besser. Und zweites: Hoffentlich hört es bald zu regnen auf.

Beides wird sich im Laufe des Abends erfüllen.

Joachim Brandl macht seine anfängliche Gesangseinlage nämlich gleich wieder gut. Umgeben von einem „Second-Hand-Bühnenbild aus Reichenau“ blickt man auf das vergangene Jahr zurück, von dem alle etwas müde sind. „Die einen sind erschöpft von zu viel Yoga vor dem Fernseher, die anderen vom Online-Seminar ,Innenausstattung'. Auch Werner Kogler ist fix und fertig, findet Brandl. „Vom dauernden Bücken. So ein Kanzlerhintern küsst sich ja nicht von alleine.“

Aber jetzt sei ja mal Schluss mit Corona und alles wieder so wie früher. Man dürfe Pensionisten wieder angreifen und Stiegengeländer wieder abschlecken – oder vice versa. Man dürfe jetzt endlich wieder zum Wirten gehen, sich von der Kellnerin angranteln lassen (Hassliebe!) und nach Mitternacht sturzbetrunken nach Hause torkeln. Alles also so wie immer. Mit einer Ausnahme: Unsere Fußballer gewinnen plötzlich.

Dei FPÖ zum Hofer-Preis

Zwischen den Sketches wird es immer wieder extrem bissig-politisch. Abgerechnet wird vor allem mit den Türkisen, aber auch der „ehemalige Sicherheitszwerg“ Kickl, der nun die FPÖ „zum Hofer-Preis bekommen hat“, bekommt seinen Auftritt.

Dazwischen gibt es auch immer wieder Gesangseinlagen: Beim „Kiddy Contest der Regierung“ sorgt der den jungen Sebastian Kurz mimende Matthias Mamedof für Lacher: „Hier kommt Kurz“. Bernhard Murg gibt wunderbar den melancholischen Werner Kogler und interpretiert den STS-Klassiker „Und irgendwann bleib i dort“ neu: „Letztes Jahr war fürn Oasch“. Unterbrochen wird er dabei immer wieder von der nicht eingeladenen, aber sich immer wieder auf Bühne schummelnden SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner (großartig: Katharina Dorian). Sie wolle auch mitmachen – und ihr Lied singen, „weil ich eine Ärztin bin“. Herrlich!