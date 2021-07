"Turandot" in St. Margarethen: Game of Thrones im Burgenland

Und da bekommt er – wie auch das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen – einiges zu sehen. Denn Opulenz war und ist in St. Margarethen bekanntlich immer das Gebot der Stunde. Halbe Sachen darf es szenisch nicht geben. Und die gibt es auch nicht in der Cinemascope-Inszenierung von Thaddeus Strassberger, der gemeinsam mit Ausstatter Paul Tate dePoo und dem Kostümbildner Giuseppe Palella eine Art chinesisches Game of Thrones in den Steinbruch geknallt hat.