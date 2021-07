"West Side Story" in Mörbisch: Sehenswerte Produktion, offener Konflikt

Und auch Dirigent Guido Mancusi wählt am Pult des guten Festivalorchesters Mörbisch (ein bisschen darf noch an der Tonanlage nachgeschärft werden) überaus flotte Tempi.

Die Besetzung? Als Tony sticht der klassisch ausgebildete Tenor Paul Schweinester stimmlich heraus; seine Maria ist bei der Sopranistin Andreja Zidarič in den besten Händen. Ein rührendes Liebespaar, das in Paul Csitkovits einen starken Bernardo, in Tamara Pascual eine in jeder Hinsicht präsente Anita und in Fin Holzwart einen vor allem darstellerisch guten Riff findet. Aus dem guten, sehr spielfreudigen Ensemble lässt vor allem Natalie Rossetti als Anybody aufhorchen.