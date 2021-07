"Der Zerrissene" in Haag: No Lips, no Party

„My clothes and my shoes every season get chicer (...) / I am just a man full of nothing at heart“, croont Lips gleich zu Beginn der Vorstellung. Dem Mann mit dem leeren Herzen kann nichts mehr begeistern. Um sich zumindest kurzfristig ein wenig zu zerstreuen, fasst er die Idee, die nächste ledige, verwitwete Frau (oder bei der zumindest der Beziehungsstatus kompliziert ist), die zur Tür hereintritt, zu heiraten. Und schon läutet es: Madame von Slayer – Pardon! - Schleyer (super: Sigrid Hauser) wird vom Hauspersonal angekündigt.

Kurz darauf kommt auch noch die „bezaubernde Kathi“ (vielschichtig: Miriam Fussenegger), das Patenkind von Lips, auf Besuch. Lips, sichtlich optisch von Kathi angetan, hält aber sein Wort, will sich mit Madame von Schleyer ein wenig bespaßen, ablenken, sie heiraten. Diese ist aber kein unbeschriebenes Blatt, hat bereits den Schlosser Gluthammer (hervorragend grantig: Tania Golden in einer Hosenrolle) den Kopf verdreht und ihn kurz vor der Hochzeit sitzen gelassen.