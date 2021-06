Güssinger Kultur Sommer: Intendant Hoffmann bis 2024 verlängert

Die jüngsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie lassen es zu: Auch in Güssing erlebt die Kultur diesen Sommer ein Comeback. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) präsentierte am Dienstag gemeinsam mit der Intendantin von Musical Güssing, Marianne Resetarits, und Frank Hoffmann, Intendant des Güssinger Kultur Sommers, das Programm. Hoffmanns Vertrag wurde außerdem bis 2024 verlängert.

Der Kultur Sommer Güssing musste zwar die Theaterinszenierung bereits im Frühjahr auf das Folgejahr verschieben, von 3. Juli bis Ende August stehen aber im Kulturzentrum Güssing und im Freilichtmuseum Gerersdorf sieben Veranstaltungen auf dem Programm. Am 10. Juli etwa spielen die "Söhne Mannheims" unplugged im KUZ. Musical Güssing zeigt ab 6. August "Flashdance" und im Herbst die Kinderproduktion.