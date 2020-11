Frank Hoffmann: „Und dann wurde ich der missratene Sohn“

Wann war das?

1949. Es gab damals die Berlin-Blockade der Russen. Daher versorgten die anderen Siegermächte die Stadt. Sie flogen mit den „Rosinenbombern“ nach Tempelhof, brachten Lebensmittel – und flogen mit Ausreisewilligen wieder in den Westen. Wir pilgerten jeden Tag zum Flughafen in der Hoffnung, endlich mitgenommen zu werden. Ich seh’ mich noch mit einem Radione-Kofferradio herumstehen. Mit ihm hatten wir im Krieg BBC hören können. Irgendwann wurden wir nach Lübeck ausgeflogen. Und dort erwartete uns der Vater mit einem Zweitakter. Der DKW hatte eine Spazierstockschaltung und stank fürchterlich. Aber: ein Auto! Das war was! Wir wohnten in einem Doppelhaus. Die eine Hälfte gehörte meinem Vater, die andere seinem früheren Arbeitgeber. Sie waren nun Partner. Aber die ehemalige Beziehung stand zwischen meinen Eltern. Sie ließen sich 1954 scheiden. Ich war am Neckar ein paar Tage paddeln. Als ich zurückkam, hieß es, dass ich meinem Vater zugesprochen worden war. Ohne Anhörung. Aber das ging nicht gut. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter besuchte, zog ich mehrere Schichten übereinander an. Und als der Kasten ausgeräumt war, blieb ich bei meiner Mutter. Das hat meinen Vater natürlich nicht fröhlich gestimmt. Und dann wurde ich auch noch der missratene Sohn. Denn ich wollte unbedingt zum Theater.

Warum hat ihn das gestört?

Weil es ein Hungerleiderberuf sei. Er wollte, dass ich eine Banklehre mache, um später die Firma übernehmen zu können. Aus seiner Sicht nachvollziehbar.

Was zog Sie zum Theater?

Auf dem Heidelberger Schloss wurden damals Statisten für den „Sommernachtstraum“ gesucht. Ein Freund, der später Filmarchitekt wurde, schlug vor, hinzugehen und uns vorzustellen. Das machten wir auch. Wir beide wurden genommen. Und ich bekam sogar einen Satz. Da war es passiert. Ich war andauernd bei den Proben, auch wenn ich gar nicht dran war. Das fiel dem Oberspielleiter des Heidelberger Theaters, Hans Gaugler, auf. Er fragte mich eines Tages, ob ich nicht sein Regieassistent werden wollte. Ich war damals 17. Ich dachte, das ist mehr als Regierungsrat – und sagte zu. Die Folge war, dass ich oft die Schule schwänzen musste. Das wiederum fiel dem Direktor auf. Er bestellte mich mit meiner Mutter zu ihm. Er sagte: „Sie wollen doch zum Theater. Dann gehen Sie doch auf die Schauspielschule!“ Meine Mutter, die mittlerweile die Vormundschaft für mich übernommen hatte, fragte mit zittriger Stimme: „Willst du das wirklich? Dann unterstütze ich dich. Auf welche Schule willst du denn gehen?“ Ich antwortete: „Ich hab‘ mich schon heimlich angemeldet auf der Otto-Falckenberg-Schule in München.“

Sie wurden auch gleich aufgenommen?

Ja. Ich hatte in Heidelberg Gitarre-Stunden gehabt – bei einem Jazzgitarristen. Und so spielte ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen Rhythmusgitarre in amerikanischen Clubs, um mir etwas dazu zu verdienen. Das ging allerdings manchmal bis vier in der Früh, und so schlief ich im Unterricht manchmal ein. In der Schule hatte man zum Glück dafür Verständnis. Aber nach etwas mehr als einem Jahr stand mein Vater mit hochrotem Kopf vor der Schauspielschule. Er zog mich in sein Auto – und brachte mich zurück nach Heidelberg.

Sie waren doch volljährig.

Nein, das war man damals erst mit 21. Aber ich bin sofort wieder zum Theater. Man probte damals „Die Perser“ von Aischylos und suchte noch Mitglieder für den Chor. Und ich wurde engagiert. Aber 1959 kam ein neuer Intendant. Er entließ das halbe Ensemble. So auch mich. Ich kam dann über eine Theater-Agentur nach Chur. Und danach für eine Produktion ans Residenztheater in München. Von 1960 bis 1962 war ich in Graz engagiert. Dann ging ich nach Basel, von Basel nach Dortmund, von Dortmund nach Köln. Und von dort 1967 ans Burgtheater. Das war damals der Chimborazo des deutschsprachigen Theaters – gemeinsam mit dem Schillertheater in Berlin und dem Hamburger Schauspielhaus, weil Gustav Gründgens dort war.

Wie ergab sich das?

Meine Frau, Else Ludwig, war bereits seit 1965 am Burgtheater. Sie übernahm damals in „Jeanne 44“ die Hauptrolle. Ich kam zur Premiere. Und ich staunte, wer alles bei der Premierenfeier in der Linde, dem Stammlokal von Direktor Ernst Hauessermann, war: Paula Wessely, Attila Hörbiger, Curd Jürgens und so weiter – lauter Schauspieler, die ich nur vom Film her kannte. Irgendwann wollte mich der Herr Professor sprechen. Also Heuessermann. Er fragte mich: „Wollen Sie Ihre Frau hier in Wien alleine lassen?“ Ich schnallte nicht sofort, was er wollte, und sagte: „Ich bin doch in Köln engagiert.“ Und er: „Aber nimmer lang.“ Ich wurde zwar in Köln nicht aus meinem Vertrag entlassen. Aber im September 1967 kam ich ans Burgtheater. Meine erste Rolle war der Luftgeist Ariel im „Sturm“ – mit Ewald Balser als „Prospero“. Später, 1974, spielte ich mit Attila Hörbiger „Nathan der Weise“, ich der Tempelherr, er der Nathan. Wir mussten von der Unterbühne über eine Treppe auf die Bühne. Kurz davor bot er mir das Du-Wort an. Attila Hörbiger! Das hat mir derart die Sprache verschlagen, dass nicht ich ihm textlich auf die Sprünge helfen musste, was manchmal passierte, sondern er mir.