Regisseur Claus Peymann: „Ich war schon immer todesmutig“

Treibt die Hassliebe Sie zurück nach Wien?

Dass ich jetzt so gerne nach Wien zurückkomme, hängt auch mit der Erinnerung an eine Legende zusammen. Heutzutage habe ich natürlich Angst, dass die Leute etwas erwarten, was ich gar nicht mehr erfüllen kann. Damals war ich, aufgewiegelt von Thomas Bernhard, voll von produktiver Wut. Meine Befürchtung ist nun, dass ich diese Aggressivität, die man manchmal braucht, um eine richtig fette „Watsch’n“ zu schlagen, nicht mehr habe.

Ich kann Ihnen versichern: Die Angst ist unbegründet!

Und natürlich hat sich Wien verändert. Das Publikum ist durch meine Zeit verwöhnt und stellt andere Ansprüche. Wehe, man genügt diesen Ansprüchen nicht!

Ich hab’ mir das Programmheft vom „Deutschen Mittagstisch“ rausgesucht. Die Dramolette hatten als 22. Produktion Ihrer Direktionszeit am 23. Oktober 1987 auf dem Lusterboden Premiere. Es spielten u.a. Susi Nicoletti, Maresa Hörbiger, Annemarie Düringer, Hilke Ruthner …

Ja, die ganzen „Hexen“ haben mitgespielt! Bernhard wollte den Abend gar nicht, aber dann war er doch überwältigt von der Boshaftigkeit, mit der die das gespielt haben. Ein Assistent von mir, Alexander Seer, hat inszeniert. Es war die erfolgreichste Burgtheater-Produktion überhaupt: Die Dramolette wurden über 200 Mal gespielt!

Eigentlich wollten Sie ja jetzt Bernhards „Ein Fest für Boris“ inszenieren.

Ich hab’ das Stück 1970 in Hamburg uraufgeführt, war aber mit dem Ergebnis nicht uneingeschränkt zufrieden. Ich wollte es daher noch einmal inszenieren und sicherte mir beim Suhrkamp Verlag das Recht dazu. Es wäre passend gewesen für die Josefstadt; der Föttinger hat ja eine wunderbare Truppe.

Warum haben Sie dann gewechselt?

In ganz Europa hat es einen gewaltigen Rechtsruck gegeben, Österreich hat das exemplarisch vorgeführt. Die aktuelle Situation, der Verlagerung der demokratischen Mitte nach rechts, macht es erforderlich, den politischen Bernhard zu zeigen. Ich bin dem Föttinger dankbar, dass er mir diese Satiren vorgeschlagen hat, in denen Bernhard prophetisch die Entwicklung vorhergesehen hat.

Zentral ist das Dramolett „Alles oder nichts“ …

Ja, es nimmt genau das vorweg, was wir im Moment erleben: Dass die Politiker selbst eine Seuche für ihre Zwecke, den Machterhalt, missbrauchen. In dieser Farce tun die Politiker alles, um Wählerstimmen zu bekommen. Bis hin zum Eingeständnis, dass sie Nazis sind. Und sie schmieren sich mit Scheiße ein, damit das Publikum begeistert ist.

Die Figuren finden im „Mittagstisch“ einen „Nazi in der Suppe“ – und Frau Bernhard sagt: „Schließlich habt ihr ja alle den Nationalsozialismus mit dem Löffel gegessen.“

Die Nazisuppe gibt es auch jetzt – mit der „Alternative für Deutschland“. Oder: Schauen Sie sich den zurückgetretenen FPÖ-Politiker an, der mit Seinesgleichen nachts die Nazi-Lieder gesungen hat! Vom Nazi-Lied zur Nazi-Suppe ist nur ein einziger Schritt.

All diese Dramolette entstanden rund um 1980 – und beziehen sich auf Deutschland. Werden Sie die Namen der Politiker, darunter Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher, ersetzen?

Nein, ich werde sie einfach streichen. Diese Piècen sind so allgemeingültig, dass sie auch ohne Namen funktionieren. Das Josefstädter Publikum ist ja nicht dumm, es wird den Text schon richtig dechiffrieren. Ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen schockiert reagiert. Aber ich bin nicht auf Schock aus, ich bin auf Erkenntnis aus.

Und einige der Szenen sind auch vom Dialekt her eindeutig nach Bayern verortet, darunter „A Doda“ oder „ Maiandacht“ …

Der Dialekt spielt für mich keine Rolle. Als sich nach Wien kam, dachte ich, dass Österreich eine Unterabteilung von Bayern ist. Bis ich gelernt habe, dass es eher umgekehrt ist. Ich glaube, dass es Bernhard nicht um das bayrische Idiom ging, sondern um eine plastische, bildhafte Sprache, die es da wie dort gibt. Eines kann ich Ihnen aber versprechen: Ich werde den Text nicht auf Berlinerisch sprechen lassen. Das wäre fürchterlich. Der Pekinese allerdings, der in „Alles oder nichts“ vorkommt, spricht in seinem Bellen ein astreines Hochdeutsch.

Wann sollen nun die Proben beginnen?

Am 3. August. Die Premiere ist am 17. September. Ich finde es sehr schön, dass Föttinger das Stück zur Eröffnung der Spielzeit angesetzt hat – und dass Bernhard in dieses Theater einkehrt, das er, wie ich weiß, sehr geliebt hat. Wenn im Theater in der Josefstadt vor Beginn der Vorstellung der große Luster in den Himmel hinauffährt, krieg ich jedes Mal die Gänsehaut. Ich denke an Max Reinhardt und all die großen Schauspieler. Dass dort jetzt der Dramatiker und Patriot Bernhard gespielt wird, ist genauso konsequent wie Nestroy oder Raimund am Burgtheater, die das auch nicht zu ihren Lebzeiten erlebt haben.

Und wie sehen Ihre weiteren Pläne aus?

Ich habe Verbindungen zum Theater in Linz und zu verschiedenen Berliner Bühnen. Aber wenn man 83 ist, macht man keine weitreichenden Pläne. Man ist jeden Tag froh, den man lebt.