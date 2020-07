Walter Arlen: Einer der letzten Zeitzeugen einer großen Epoche

Er lernte dabei Strawinsky kennen und war in Folge bei all seinen Proben anwesend. Arlen: „Er war unglaublich nett und kam immer auf mich zu. Nach einer Probe in der Hollywood Bowl hat er mich gefragt: ,I want to go home, would you drive me?’ Danach wollte ich den Wagen nicht verkaufen, weil Strawinsky drinnen gesessen ist. Ich bin noch jahrelang mit meinem alten Auto gefahren.“

Auch zu den großen Komponisten, die emigrieren mussten und in Los Angeles eine neue Heimat gefunden hatten, hatte Walter Arlen stets Kontakt: Korngold, Schönberg, Zeisl, Toch und anderen. Vom Begräbnis Schönbergs, dem Begründer der Zwölftonmusik, erzählt er eine Anekdote (die von der Familie Schönberg allerdings nicht bestätigt wird):

„Auf dem Begräbnis waren nur 12 Leute. Der Rabbi hielt eine Rede und sagte: ,Wenn er in den Himmel kommt, werden sich die Tore für seine schönen Melodien öffnen.’ Er hatte offensichtlich keine Ahnung von Schönbergs Musik.“

Mit Anna Mahler, Tochter von Alma Mahler-Werfel, verband ihn eine enge Freundschaft. Sie schätzte an ihm, dass er so „herrlich bissig“ sein konnte. Durch sie lernte er auch viele Künstler in Los Angeles kennen – auch ihre Mutter Alma, die ihrer Tochter das Leben nicht immer leicht gemacht hat.

Erst in der Pension begann Arlen wieder zu komponieren. Seine Werke wurden sowohl in den USA als auch in Österreich aufgeführt.