Salzburg-Bilanz in Superlativen: Die festesten Spiele

Schauspiel: Bisse, Küsse und viele Verzahnungen

Das überzeugendste Konzept Nur der für viele schwer verdauliche Brocken „Hunger“ fiel heraus: Bettina Hering, Leiterin des Schauspiels, ist es gelungen, ihr Programm (vier Produktionen plus „Jedermann“) mit der Oper und die Produktionen auch untereinander zu verzahnen. Dov Grinstein etwa, der krebskranke Comedian (in „Ein Pferd kommt in die Bar“), muss sich zwar nicht, wie der Lebemann am Domplatz, dem Jüngsten Gericht stellen, aber er stellt sich (s)einem Richter.

Die sinnvollsten Verzahnungen Salome begehrt Jochanaan, Penthesilea Achilleus: Die eine lässt den Mann köpfen, die andere zerfleischt ihn. „Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für das andre greifen“, erkennt Penthesilea zum Schluss. Und Poppea erhält (bei Monteverdi) auf die Frage, wie die Küsse ihrer Lippen gewesen seien, von Nero die Antwort: „Je mehr sie Bisse waren, desto lieber.“ Zudem gab es einen Komplex griechischer Mythen: „Die Perser“ und „Penthesilea“ ergänzten Henzes „The Bassarids“ (nach Euripides).

Die nervigste Mutwilligkeit Keine gute Idee war es hingegen, „Penthesilea“ und „Kommt ein Pferd in die Bar“ auf jeweils zwei Figuren zu reduzieren. Denn in beiden Fällen braucht es den oder die – im Originaltext vorhandenen – Beobachter. Auch der unbedingte Wille zur Dramatisierung – auf Romanen basieren „Kommt ein Pferd in die Bar“ und „Hunger“ – geht auf die Nerven. Vor allem dann, wenn man, wie bei Frank Castorf, Quellenstudium betrieben haben muss, um die Assoziationen verstehen zu können.