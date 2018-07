Salzburg: Standing Ovations für einen ungemütlichen "Jedermann"

Vom "Jedermann" in Salzburg kann man zweierlei lernen: Wir alle müssen sterben, und zwar bei Schlechtwetter im Festspielhaus. Die heurige Festspiel-Premiere wich dem Wetter nach Innen aus, eine Bewegung, der sich Tobias Morettis Jedermann lange widersetzt: Moretti ist ein ungemütlicher, ein überdrüssiger Jedermann, der seiner Umwelt als Zumutung begegnet.

Zuerst der Zumutung seiner Mitmenschen, die doch wirklich arm sind oder etwas von ihm wollen oder, als seine Entourage, hohl und leer sind. Dann die Zumutung der ihm auferlegten Läuterungsreise, in der er erst im aller-, allerletzten Moment eine emotionale Volte macht, einen Sprung in die Ergebenheit, der letztlich seine Reinwaschung ermöglicht. Das war knapp, so knapp wie in den letzten Jahren am Domplatz nicht. Zuvor stößt dieser Jedermann seine Werke - eh schwächlich, eh auf seiner Seite - zu Boden und versucht, den Mammon mit Gewalt ins Jenseits mitzunehmen.

Die Buhlschaft

Stefanie Reinsperger ist nicht vergnügt herumhüpfendes Beiwerk, sondern moderne Gefährtin.