Festspiel-Triumph: Wie schön ist Salome heute Nacht!

In Salzburg hat er sich – intensiv wie zuletzt nur wenige – mit der Raumsituation in der Felsenreitschule auseinandergesetzt. Noch ehe der erste Ton erklingt, gibt es einen fünfminütigen Prolog, in dem der Prophet Jochanaan wider die Schwerkraft die Wand nach oben geht. „Te saxa loquuntur“ steht als Projektion auf einem Vorhang – „von dir sprechen die Steine“, die Inschrift über dem Salzburger Sigmundstor. Hier gilt’s nicht nur der Kunst, hier gilt’s auch der ewigen Menschheitsthemen: Begehren, Lust, Liebe und Tod.

Die Felswand nützt Castellucci als archaisches Bild einer Gefängnismauer, die Arkaden sind zugebaut. Zu Beginn lässt er sogar das Dach öffnen, um Fiktion und Realität zu verschmelzen. Und wenn wir schon in einer Reitschule sind, muss es ein (echtes) Pferd geben, das aus der Zisterne des Jochanaan erscheint. Am Ende wird Salome, als Lohn für ihren Tanz, auch ein Pferdekopf serviert.

Die sexuellen Ausschweifungen im Palast des Herodes deutet er mit ein paar SM-Requisiten an, ein Sattel für den Rücken von Salome, Ledergurte für Jochanaan, wenn er wie ein Pferd gewaschen wird, Nackte in Plastiksäcken. Es wird aber nicht explizit (außer vielleicht beim Blutfleck am Gesäß der Salome gleich zu Beginn).

Die Männer des Herodes haben Blut im Gesicht, Jochanaan ist ganz schwarz, mächtig, eine Projektionsfläche für wildes Begehren. Salome, die in Milch badet, bleibt stets weiß. In seiner Interpretation bezieht Castellucci nicht Stellung, wer Opfer ist, wer Täter, das wäre zu banal. Er analysiert die Gesellschaft und deren Triebe.

Den Schleiertanz verweigert er. Stattdessen zeigt er Salome gefesselt auf einem Stein, wie sie von einem von oben kommenden Felsen erdrückt wird. Worum geht es denn Herodes, wenn er seine Stieftochter um den Tanz bittet? Er will sie in Stein gemeißelt, als Trophäe in seiner Sammlung. Ein Wow-Effekt!