Monteverdi in Salzburg: Das Musikkunsttanztheater

Jan Lauwers, der Künstler, Choreograf und Theatermacher, hat bei seinem Operndebüt eine Neudefinition zumindest versucht. Man erlebt: Musikkunsttanztheater. Sprich: Eine Verschränkung unterschiedlichster Formen, eine Aufweichung der oft so starren Grenzen, ein emanzipiertes Miteinander von Kunstrichtungen. Das kann man nun mögen oder ablehnen (Ihr Rezensent zählt ganz klar zu den Mögenden), die theatralische Sogwirkung ist aber nicht zu leugnen.

Anne Teresa De Keersmaeker hatte zuletzt im Pariser Palais Garnier mit ihrer Inszenierung von Mozarts „Così fan tutte“ triumphiert, als sie den Sängerinnen und Sängern jeweils ein tänzerisches Alter Ego zur Seite stellte. Diese Doppelung war ein szenischer Geniestreich, ein Motivationsschub für die Singenden und brachte durch den speziellen Erzählstil auch neue Erkenntnisse.

Auch bei Jan Lauwers sorgen das getanzte Wort oder der getanzte Ton für Bereicherung. Wovon man nicht singen kann, darüber muss man tanzen, könnte man eingedenk Wittgensteins sagen.

Lauwers doppelt die Protagonisten aber nicht, sondern kreiert mit einer fabelhaften Solotänzerin (Sarah Lutz) aus seiner Needcompany und mit Tänzerinnen und Tänzern von Bodhi Project & Sead Salzburg Stimmungen im Geiste der Musik, erzählt die Geschichte mit rein körperlichen Mitteln und schafft hinreißende Tableaux vivants. Auf ein klassisches Bühnenbild wird verzichtet, der Boden ist übersäht mit Bildern nackter Leiber wie in Barock-Gemälden, dazu gibt es nur ein paar Requisiten wie einen gigantischen Luster, der ebenso ständig in Bewegung ist.

Ein Kunstgriff besteht darin, dass sich jeweils ein Tänzer 15 bis 20 Minuten lang um die eigene Achse dreht – allein beim Hinschauen wird einem schwindlig. Aber der Lauf der Zeit, die unaufhaltsame Machtausübung, das Irresein im Reiche Neros wird so brillant dokumentiert.

Diese Tänzer-Kulisse hat freilich auch Nachteile. Sie lenkt oft stark von den Sängern ab. Und man versteht nicht annähernd alles. Aber wie bei der „Salome“ in der Felsenreitschule sind hier Fragen wichtiger als Antworten.

„L’incoronazione di Poppe“ ist eine megabrutale Oper und wäre heute durchaus Stoff für eine neue Netflix-Serie. Nero findet in Poppea eine neue Geliebte, bringt Gegner dieser Liebschaft ins Grab oder in die Verbannung und lässt Poppea am Ende mit Pomp zur Kaiserin krönen. Die traumhaft schöne Musik wirkt wie ein Gegenpol zu diesem Schlachten. Szenisch sieht man dank Lauwers das Morden, den gnadenlosen Umgang mit Andersdenken , mit Minderprivilegierten und bekommt eine Vorahnung, dass es auch Poppea nicht anders ergeben wird.