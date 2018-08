Kritik: Quälender Hunger und Hamsun Mysterien Theater

Nahtlos geht Josef Ostendorf, der große Marthaler-Schauspieler, als zurückblickender Erzähler zu einer Passage ein paar Seiten weiter über: „Hatte der Finger des Herrn auf mich gezeigt? Aber warum gerade auf mich? ... Ein Schwarm von Ungeziefer war in mein Inneres eingedrungen und hatte mich ausgehöhlt. Was, wenn Gott geradezu im Sinn hatte, mich ganz zu vernichten?“

Dieser ungemein packende Monolog, bei dem Ostendorf immer stärker rülpsen und würgen muss, leitet aber nicht zur „Geschichte“ ein, die Hamsun in seinem sehr autobiografischen Roman erzählt. Denn Castorf weigert sich wieder einmal, eine durchgehende „Geschichte“ aufzubereiten. Den letzten Teil, das „Vierte Stück“, von „Hunger“ – mit einer tatsächlichen Handlung und mehreren Figuren – hat er daher, abgesehen von den wenigen Schlusssätzen, gestrichen.

Castorf wählte nur einige Motive aus – und kontrastiert oder ergänzt sie mit Szenen aus Hamsuns nachfolgendem Roman (1892), der als Variation mit verkehrten Vorzeichen gilt. Erzählt wird von der Ankunft eines Mannes namens Nagel, der gelbe Anzüge trägt und sich als Agronom ausgibt, in einer Hafenstadt. Was dann passiert, ist verworren, mysteriös, bizarr; nicht ohne Grund heißt der Roman „ Mysterien“.

Auch Nagel ist ein Alter Ego von Hamsun, der 1882 in die USA ausgewandert war, aber dort nie Fuß fassen konnte – und 1888 endgültig nach Norwegen zurückkehrte. Castorfs Interesse gilt vor allem diesem Kauz, der sich hymnisch zum Nationalsozialismus bekannte: Sein im Endeffekt sechsstündiger Abend wächst sich zu einer komplexen und kommentierten Annäherung an Hamsun aus. Da fallen die Episoden und auch die Epochen in Eins.

Das zeigt sich bereits an der wiederum liebevoll pittoresken Architektur aus bereits bekannten Versatzstücken (Strommast, Schuppen) und neuen Elementen: Aleksandar Denić kombinierte auf der heftig rotierenden Drehbühne ein Holzhaus, über das bereits Gras gewachsen ist, mit einem Geschäft („Mysterium Forlag“), im Inneren liegen ein Büro, das auch eine Redaktionsstube sein könnte, und die Dachkammer des Schriftstellers.

Überall entdeckt man Anspielungen auf den Nationalsozialismus, darunter ein Plakat von Dr. Oetker mit Puddingpulver für die Wehrmacht oder eines der SS mit den Worten„Germanske Norge“. Der perfideste Hinweis findet sich neben dem realistisch nachgebauten McDonald’s: Der Imbiss hat die Nummer „88“, die in der Szene für „Heil Hitler“ steht. Castorf übt gerne Kritik am amerikanischen Way of Life. Und das billige Fast Food ist eben die Nahrung der Ärmsten; in der Festspielinszenierung gehen die schicken Damen lieber in die „Goldene Gans“...

Dass Text und Assoziation einander ergänzen, ist von der ersten Minute an ersichtlich: Marc Hosemann, der als Einziger durchgehend eine Figur, eben den Ich-Erzähler aus „Hunger“, verkörpert, versucht fahrig, das Hakenkreuz einer Carlsberg-Reklame wegzurubbeln. Von nun an gehört die NS-Zeit wie selbstverständlich dazu, später wird „Hart wie Krupp-Stahl“ zitiert – und Nagel für Nietzsches Idee vom Herrenmenschen Partei ergreifen.

Der Hungerleider, der sich bei Hamsun geschwächt dahinschleppt, agiert die ganze Zeit wie von Sinnen, berauscht vom Hunger: Er versetzt seine Habseligkeiten gleich auf einmal – und schuftet von da an im Unterleibchen. Die Zusammenführung ähnlicher Motive führt mitunter aber zu Anschlussfehlern, etwa wenn Hosemann plötzlich doch Geld in der Hosentasche hat.

Irgendwann dann der abrupte Bruch, der Switch zu „Mysterien“: Alle Schauspieler tragen gackerlgelbe Anzüge, unzusammenhängend folgen Szenen, in denen jede und jeder brillieren darf: Nachwuchstalent Rocco Mylord zum Beispiel mit einem Nagel-Monolog oder Sophie Rois, der es, von Daniel Zillmann gedemütigt, komplett die Stimme verschlägt.