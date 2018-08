"Die Perser" in Salzburg: Schauspiel-Höhepunkt der Festspiele

Eigentlich ist die Geschichte schnell erzählt: Xerxes, König der Perser, erleidet 480 v. Chr. bei Salamis trotz drückender Überlegenheit eine vernichtende Niederlage gegen die Griechen. Die Demokratie siegt über die Diktatur.

Auch in der Tragödie „Die Perser“ von Aischylos ist die Handlung eher dünn: In Susa, der Hauptstadt, warten Atossa, die Mutter des Königs, und der Ältestenrat voll Sorge auf Nachrichten. Ein Bote bestätigt alsbald die düsteren Vorahnungen. Ein Wehklagen hebt an. Und Dareios steigt als Geist aus seinem Grab. Der Vater von Xerxes war, nach der Niederlage bei Marathon, eines Besseren belehrt worden; dass sein Sohn noch einmal gegen die Griechen loszog (und dabei sein gesamtes Königreich aufs Spiel setzte), bezeichnet er als einen Akt des Hochmuts. Und Hochmut kommt, wie wir aus dem Alten Testament wissen, vor dem Fall.

Im Mai 2017 brauchte Michael Thalheimer im Akademietheater für „Die Perser“ bloß 80 Minuten, konzentriert und blutgetränkt. Ulrich Rasche hingegen nimmt sich im Salzburger Landestheater beinahe vier Stunden Zeit. Und auch wenn man, streng genommen, ein wenig straffen könnte, da sich das Wehklagen vielfach in Varianten wiederholt: Keine Minute reut. Die letzte Theaterpremiere der Salzburger Festspiele 2018, eine Koproduktion mit dem Schauspiel Frankfurt, war gewaltig und überwältigend. Eine Litanei, ein Exerzitium – und eine eindrucksvolle Demonstration dessen, was selbst in einem altehrwürdigen Bau mit Guckkastenbühne in technischer Hinsicht möglich ist.