Festspiele: „Pique Dame“ mit einem Ass

Nun hatte natürlich niemand, der Neuenfels-Arbeiten zuletzt gesehen hatte, mit einem ähnlichen Skandal wie bei der „Fledermaus“ gerechnet, weshalb wir seine Inszenierung der auf Puschkin basierenden Geschichte (das Libretto stammt von Tschaikowskys Bruder Modest) unabhängig von historischen Aufregern beurteilen wollen. Und da zeigt sich: Neuenfels ist nach wie vor ein extrem professioneller, hochkarätiger Regisseur, der Räume famos nützen kann, sogar komplexe Einschübe wie das Schäferspiel souverän bewältigt und auch den großen Chor (sehr gut: die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor) handwerklich gut auf der Bühne zu bewegen weiß. Die dunklen, mysteriösen, bedrohlichen Bilder (Bühne: Christian Schmidt) passen zum melancholischen und dramatischen Grundton der Oper und zur letzten Lebensphase des Offiziers Hermann, der der legendären Gräfin das Geheimnis der drei Karten gewaltsam entlockt, dafür seine Geliebte Lisa opfert und danach selbst zugrunde geht. Allerdings sind Teile der Interpretation und auch die Personenführung von Neuenfels klischeehaft, sogar banal und zahnlos.

Neuenfels konfrontiert die Protagonisten mit der Gesellschaft, die einmal in absurden Badeanzügen schwimmt, dann so seltsame Mützen auf dem Kopf trägt, dass man an seinen „Lohengrin“ im Rattenreich in Bayreuth erinnert wird. Wirkliche Spannung baut er damit nicht auf. Die Ästhetik wird zur Ästhetisierung, fast jedes Bild zum Selbstzweck mit ein paar halbprovokanten Zitaten aus dem eigenen Fundus. Dass die Zarin Katharina als Skelett erscheint, kann man zumindest als Ansatz von Gesellschaftskritik interpretieren, als Symbol für ein untergehendes Reich.

Die Liebesgeschichte zwischen Hermann und Lisa wirkt kaum glaubwürdig. Hermann macht wenig Entwicklung durch und ist von Anfang an der Narr im roten Kostüm, das der aktuellen „Zauberflöte“ entsprungen sein könnte. Lisa, großteils in weiß, repräsentiert eine extrem naive Frau. Die Russen sehen aus wie aus einem Kinderbuch, mit Pelzmänteln und langen Haaren, alles sehr stereotyp. Allerdings ist die Gräfin diesmal besonders gut und auch gut gezeichnet: Hanna Schwarz singt nach wie vor höchst intensiv, ausdrucksstark und spielt erfreulicherweise keine Greisin im Rollstuhl, sondern eine Dame, die immer noch zu lieben bereit wäre und sich sehnsüchtig an ihre eigene Vergangenheit erinnert.