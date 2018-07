Die neue "Zauberflöte": Zu Hilfe! Zu Hilfe!

Wow, das war was! Action an allen Ecken und Enden, ein Effekt nach dem anderen, auf der Bühne wie im Orchestergraben. Bumm, Zack, Knuff in der von US-Comics (Winsor McCay) inspirierten Inszenierung. Falls Sie diese „ Zauberflöte“ in Salzburg erlebt haben, schenken wir Ihnen zur Erholung ein bisschen Ruhe und Leerraum. Damit nicht alles so voll gerammelt ist wie auf der Bühne des Großen Festspielhauses . . .

So, einmal tief Luft geholt habend, versuchen wir zu analysieren, was sich da alles abgespielt hat. Ja, ABGESPIELT, denn diese „Zauberflöte“ ist möglicherweise ideal für Kinder (die echte ist alles andere als ein Kinderstück), für viele Musikliebhaber aber problematisch. Zu Hilfe! Zu Hilfe!, möchte man in manchen Momenten rufen. Aber der Reihe nach.

Die Salzburger Festspiele 2018 haben also diese Mozart-Oper als erste Großpremiere angesetzt. What else, werden vielleicht einige sagen, ist ja eine Bank in Salzburg. Das Gegenteil ist wahr. „Die Zauberflöte“ ist eines der riskantesten Werke der Opernliteratur und geht bedeutend öfter schief als gut. Fast jeder Besucher hat eine Vorstellung, wie „Die Zauberflöte“ auszusehen und sich anzuhören hat. Und das ist mit einem zeitgemäßen theatralischen Zugang nicht immer zu vereinbaren.

Die Festspiele haben eine Hoch-Risiko-Variante gewählt. Eine Art 160-km/h-Mozart-Teststrecke. Risiko ist in der Kunst (anders als auf der Autobahn) unerlässlich. Leider haben sie diesfalls Schrammen abbekommen.

Wie soll Mozart heute klingen? Wie bläst man die Schwere etwa einer historischen Karl-Böhm-Interpretation weg? Welcher Weg ist nach Harnoncourt möglich? Und welches Orchester soll überhaupt spielen, nachdem die Originalklang-Spezialisten sich immer breiter machen?