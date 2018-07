Salzburger Festspiele: „Wir müssen zum Nachdenken auffordern“

Haben Sie schon welche?

Hinterhäuser: Nein. Wir haben es mit einem viel zu umfassenden Phänomen zu tun. Als Festspiele können wir nichts anderes tun, als die Kunst in Bezug zur Gegenwart zu setzen. Wir müssen zum Nachdenken auffordern. Auch wenn Nachdenken nicht angesagt ist. Vielleicht wird es wirklich in zwei Generationen so weit sein, dass niemand mehr weiß, wer Hölderlin war. Vielleicht wird diese Kultur, für die wir stehen, genauso aussterben wie die Mayakultur. Aber ich möchte hier keinen Pessimismus formulieren.

Rabl-Stadler: Pessimismus nicht, Skepsis schon. Es gehen so viele Leute ins Theater, ins Konzert und ins Museum wie nie zuvor. Unsere „Festspielnächte“ am Kapitelplatz sind das größte Public Viewing der Welt. 41 Tage lang zeigen wir Festspielproduktionen. Und die Menschen lauschen der Musik mucksmäuschenstill. Aber es gibt eine Krise der Finanzierung durch die öffentliche Hand. Wir bekommen keine Valorisierung der Subventionen. Und das Sponsoring wird immer problematischer, wenn an den Spitzen der Firmen zunehmend Menschen sitzen, die selbst nicht mehr in Oper und Theater gehen.

Hinterhäuser: Wir müssen uns bewusst sein: Wenn wir die Kultureinrichtungen, die wir haben, verlieren, werden wir sie nie wieder bekommen. So etwas wie die Salzburger Festspiele neu zu gründen: Das ist undenkbar geworden.