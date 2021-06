Bundespräsident? Nichts für einen Hugo Portisch!

Ich habe in dieser Diskussion vorgeschlagen: Jetzt kann man das verarmte Russland in eine Demokratie verwandeln. Wodurch? Indem man ihnen das anbietet, womit ganz Europa gerettet worden ist: einen Marshall-Plan! Man fülle alle Warenhäuser bis Sibirien mit den westlichen Gütern, die sie alle seit Jahrzehnten nicht kennen und verkaufe sie billig. Das stillt den ganzen Hunger. Die Bedingung: Sie sollen auf ihre Atomwaffen verzichten, und zwar nicht einseitig. Sie sollen zustimmen, dass alle Atomwaffen, die russischen und die amerikanischen und auch alle übrigen, unter eine internationale Kontrolle gestellt werden. Da hat der Kissinger massiv dagegengesprochen und gesagt, das wird nie der Fall sein. Kein selbstbewusster Staat wird auf seine Verteidigungswaffen verzichten. Weggewischt war die Idee. Schade. Wahrscheinlich habe ich nicht in Rechnung gestellt, welche Lobbys da dahinterstehen. Heute weiß ich viel besser, wie stark die Lobbys in Amerika sind und was die alles durchsetzen können, damit ein Krieg geführt wird und auch nicht aufhört …

Im gleichen Jahr 1991, die Portischs sind gerade bei einem Jazz-Festival in New Orleans in den USA, bekommt Hugo plötzlich telefonisch ein Angebot der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP: Sie möchten ihn zum gemeinsamen Bundespräsidentschaftskandidaten machen. Schnell sickert das Gerücht an die Medien durch, doch der Journalist sagt sofort ab. Schon früher hatte er Angebote beider großer Parteien für politische Ämter erhalten und immer abgelehnt, denn Fraktionszwang und Parteidisziplin sind nichts für einen Hugo Portisch.

Um Gottes Willen, nur das nicht! Bitte sagen Sie dem Herrn Bundeskanzler, er soll das sofort vergessen, weil nichts will ich weniger, als einen solchen Job annehmen. Es wäre nur eine Blamage. Vergesst mich, ich komme dafür nicht in Frage. Um Gottes Willen, ein Mensch, der im freien Journalismus groß geworden ist! Der immer die Politik kritisch betrachtet hat, weil es notwendig ist. Weil die Presse die Politik kritisch betrachten muss. Sie ist ein Korrektiv für die Politik. In der Demokratie ist es ganz wertvoll, dass die Presse die Politik kontrolliert und die Presse auch aufdeckt, wenn was schiefgeht. Wenn die Presse nicht wäre, wenn die freie Journalistik nicht wäre, weiß Gott, was da alles zusammenkäme an Korruption und Sauhaufen.