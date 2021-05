Von wegen neutral – Portischs politische Aktionen

Im Radio und Fernsehen war’s aber besonders arg. Wenn ein Autobahnstück eröffnet worden ist, dann sind dort der Bautenminister und der Wirtschaftsminister erschienen. Da war ausgemacht: der wird 16 Sekunden gezeigt und der andere wird auch 16 Sekunden gezeigt. Beide wollen nichts reden. Die Minister waren teilweise auch gar nicht herzeigbar.

Dann hieß es: So, jetzt ist es Zeit, dass der Herr Bundeskanzler oder der Herr Minister der Bevölkerung etwas mitteilt. Ruft den Rundfunk an, die sollen ein Team herschicken! Darauf hat der Pressemann vom Kanzler fünf Fragen vorbereitet. Der Minister hatte die Antworten vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Der Reporter fragte und der Minister hat vor der Kamera das Blatt genommen und die Antwort runtergelesen. Freie Antworten hat es so gut wie nicht gegeben. Es wurde im Fernsehen und im Radio nur gesendet, was die Parteien abgesegnet haben – eine totale Zensur.

Selbst in der Unterhaltung war es schwierig. Ein Programm wie der „Watschenmann“, der das Leben in der Republik kritisch beobachtet hat, wurde sofort eingestellt.

Gemeinsam mit über 50 Zeitungen und Zeitschriften startet der KURIER unter Hugo Portisch 1964 das erste Plebiszit in Österreich, das „Rundfunkvolksbegehren“ – mit 832.000 Unterschriften ein Riesenerfolg! Obwohl die Regierungsparteien es gerne in der Schublade verschwinden lassen würden, wird 1966 unter der ÖVP-Alleinregierung von Josef Klaus mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ der unabhängige öffentlich-rechtliche ORF geschaffen.

