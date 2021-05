Hugo Portisch: So sah er die roten Riesen

1964/65 droht der bis dahin lokal begrenzte Vietnamkrieg ein Konflikt zwischen den Supermächten zu werden. Die USA sind im Begriff, direkt in den Krieg gegen das kommunistische Nordvietnam einzugreifen. Zu dieser Zeit befindet sich Hugo Portisch gerade im Rotchina Mao Zedongs – eine Sensation, denn westlichen Journalisten bleibt China gewöhnlich verschlossen. Eines Tages wird Portisch plötzlich zu einem Gespräch mit dem dritten Mann der KP-Nomenklatura eingeladen, dem Außenminister Chen Yi.

Da fängt der Chen Yi an, mit mir zu reden. Ich begreife nicht gleich, was das soll. Er spricht über Vietnam. Anfang 1965 erzählt er mir etwas über Vietnam! Und dass China überhaupt kein Interesse an diesem Land hat. Es sei ihnen völlig egal, ist ja nur Dschungel mit Giftschlangen ohne Reis für die eigene Bevölkerung, hat er wörtlich gesagt. In Vietnam ist für China gar nichts zu holen.

Warum sagt er mir das? Natürlich, das amerikanische Engagement in Südvietnam war mir schon geläufig. Ich frage ihn: Betrifft das den Krieg in Vietnam? Sagt er, ja. Sage ich, den amerikanischen Krieg in Vietnam? Sagt er, ja, den amerikanischen Krieg in Vietnam. Dann sagt er mir, Sie wissen doch, die Amerikaner haben Hanoi bombardiert. Ich wusste es natürlich nicht. Ich hatte auch kein Funkgerät. Jetzt war mir klar, dass die Amerikaner Hanoi bombardiert hatten. Das muss dieser Tage gewesen sein. Habe ich gesagt: Ist das Ihrer Meinung nach der Beginn einer amerikanischen Invasion in Nordvietnam? Da hat er gesagt, das ist durchaus möglich. Wir haben allerdings dort keine Interessen. Habe ich gesagt, das heißt, dass es nicht so sein würde wie in Korea? Denn dort haben die Chinesen damals mit einer Riesenarmee eingegriffen.

Mir ist die Spucke weggeblieben. Hier sagt mir der Außenminister, ein Politbüromitglied und einer der engsten Mitarbeiter Maos, dass, wenn die Amerikaner in Nordvietnam einmarschieren, die Chinesen nichts tun werden.

Er will offenbar, dass ich diese Botschaft hinaustrage. Ich? Wer bin ich schon? Der Chefredakteur des KURIER in Wien. Was ist das im Verhältnis zu China und Amerika? Vielleicht, weil es glaubhaft ist, wenn es über ein neutrales Land kommt?

Portisch reist schleunigst nach Hongkong aus. Zwei Tage danach erscheint das Interview mit Chen Yi im KURIER.

Tags darauf schreibt die „New York Times“ ganz groß: „China does not want to go to war“. Die USA haben Chen Yi zwar richtig verstanden, sind aber trotzdem nicht in Nordvietnam einmarschiert, obwohl das der einzige Weg gewesen wäre, den Krieg zu gewinnen. Eigentlich hatten sie grünes Licht von Peking, haben es aber nicht genützt.

Martin Haidinger hat als Ö1-Wissenschaftsredakteur das Material bereits in drei Radiosendungen („Salzburger Nachtstudio“) aufbereitet.

Nächste Woche, Teil 8

Nimm die Rübe in die Hand! Eine TV-Legende wird geboren.