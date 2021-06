Portischs größter Wurf: "Österreich II"

Die Alliierten sind schon in der Geburtsstunde Österreichs 1945 gekommen und waren immerhin zehn Jahre da. Die haben doch alle auch sicher Kameraleute mitgehabt. Schauen wir mal, was die gefilmt haben. Das war gleich ein Haupttreffer.

Neben Quellen in Großbritannien, Frankreich und den USA aktiviert Sepp Riff einen alten Kontakt.

Er kannte den Chefkameramann der Sowjetarmee in Österreich, Anatol Koloschin. Der kam schon 1945 mit den Sowjettruppen und blieb fast bis zum Staatsvertrag in Österreich, ist ein halber Wiener geworden und hat Wiener Dialekt gesprochen. Er war mittlerweile zum Professor an der sowjetischen Filmakademie avanciert und hat sich gefreut, dass er seine Wiener wieder sieht …

Trotz Archivsperre von 70 Jahren arbeitet ein Team aus kundigen Historikern wie Stourzh, Jagschitz, Karner, Weinzierl, Rauchensteiner, Rathkolb u. v. a. auf Hochtouren. Das Ergebnis: ein Jahrhundertwerk!

Das hat noch nie jemand hier in Österreich gesehen. Ich sagte: Wir könnten das alles in ein TV-Archiv einbringen. Der ORF wird zum zentralen visuellen Gedächtnis der Nation. Das ist ja toll!

Tatsächlich formt der Historiker Peter Dusek aus dem Material das Historische Archiv des ORF. Der Erfolg beim Publikum ist durchschlagend – Portisch wird von der Allgemeinheit als der Deuter der österreichischen Zeitgeschichte wahrgenommen und damit zu einer nationalen Institution. Später folgen noch Serien wie Österreich I über die Erste Republik und Hört die Signale über die sowjetische bzw. russische Geschichte. Gleich mehrmals bekommen er und Riff die Goldene Kamera, die Romy und viele andere Auszeichnungen.

Trotzdem regt sich mancherorts auch Kritik, die Darstellung der Geschichte sei zu großkoalitionär angelegt, zu harmonisch ausgefallen und befördere die These von Österreich als Opfer Hitlers. Vor allem letzteren Vorwurf lässt Portisch nicht auf sich und seinem Team sitzen.

Wir waren die Ersten, die immer wieder betont haben, dass überall Österreicher mit am Werk waren und bei allen Gräueltaten mitgemacht haben, und wir haben das lange vor der Affäre Waldheim 1986 dokumentiert. Es wurde uns nicht gedankt. Manche behaupteten: „Weiterhin wird in diesem Land alles vertuscht. Hier redet niemand darüber. Alles wird unter den Teppich gekehrt.“ Ich sagte darauf: Bitte, schaut euch unsere Dokumentationen an! Nichts wird unter den Teppich gekehrt! Die ganze Mitschuld Österreichs und der Österreicher – allein in „Österreich I“ haben wir sechs Folgen darauf verwendet. Das hat mich echt hergenommen, die Tatsache, dass wir so minutiös die Dinge nachgewiesen haben, die Mitschuld der Österreicher auf der ganzen Linie – aber es nicht zur Kenntnis genommen wurde. Es konnte eine Öffentlichkeit weiterhin behaupten, dass es nie gezeigt, nie gesagt und nie gehört worden ist. Auch jetzt noch bedienen sich Intellektuelle dieser Floskel „Das Land des Vergessens“ und: die Österreicher machen ja nichts und tun ja nichts. Das hat uns wirklich echt aufgeregt. Mich und meine Mitarbeiter.

Was Portisch mit Vranitzkys Rede zur Mitschuld Österreichs an den NS-Verbrechen 1991 zu tun hat.