Portischs "Slalomtore": Wie seine TV-Kommentare entstanden

Alarmstufe Rot war erreicht, wenn neben Portisch noch Osteuropa-Experte Paul Lendvai Platz nahm, denn dann war sicher der Ost-West-Konflikt im Spiel, die dem Kalten Krieg zugrunde liegende Mächterivalität. Bereits in den 60er-Jahren hatte Portisch das Weltgeschehen im Bayrischen Rundfunk analysiert und war auch hin und wieder als Kommentator im ORF-Schulfernsehen des Helmut Zilk aufgetreten. Und dann wurde die Zeit im Bild seine Bühne.

Wie die Kommentare selbst entstanden sind? Dieses Training hatte ich ja eigentlich schon durch meine Leitartikel beim KURIER. Denn auch die habe ich nie unrecherchiert geschrieben, habe versucht, das Thema genau auszuloten, die Hintergründe zu finden. Was bedeuten die Ereignisse, die ich da kommentieren will? Woher kommen sie? Wer steht dahinter? Ich habe immer Recherchen gemacht, nie – oder nur sehr selten – aus dem Bauch geschrieben und auch immer die Redaktion zur Recherche eingeschaltet. Ich habe immer sehr gute Beziehungen zur Auslandspresse gehabt und hatte auch überall, ob Washington, London oder Bonn, Kollegen in hohen Stellungen sitzen, Chefredakteure in den dortigen Blättern, die man anrufen und fragen konnte: Sag mir, wie geht das aus, und was steckt da dahinter, und warum machen die das so und so? Das habe ich beibehalten bis heute. Für jeden Vortrag. Keinen schreibe ich aus dem Bauch.

Portisch wurde für seine frei gesprochenen Analysen und Kommentare berühmt. Sie vor allem wurden, neben legendären Live-Sendungen wie etwa anlässlich der ersten Mondlandung 1969, sein Markenzeichen. Aber woher konnte er das scheinbar so mühelos? Schon in Iowa (USA) hatte der 23-Jährige 1950 zum ersten Mal ein spontanes Radiointerview gegeben und dabei die Scheu verloren, frei zu sprechen. Das prägte fortan nicht nur die Inhalte, sondern auch den typischen Portisch-Stil.