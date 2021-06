Von Waldheim bis Vranitzky: Portisch und die Schulddebatte

Wiesenthal hat genau gewusst, dass das, was die Amerikaner Waldheim unterstellen, nicht stimmt. Er war kein „SS-Butcher“. Weder war er bei der SS, noch war er ein Schlächter, hat sich an Bluttaten weder beteiligt, noch hatte er Befehlsgewalt. Wiesenthal versuchte daher Waldheim zu verteidigen und wurde dafür in Amerika als Verräter an der jüdischen Sache angegriffen.

Waldheim wird mit fast 54 Prozent gewählt, bleibt aber international weitgehend isoliert und wird von den USA gar auf die „Watchlist“ gesetzt.

Waldheim und die Regierung haben sehr gelitten durch diese Kampagnen von außen.

Portisch meint, dass nach dem Schaden, den das Land genommen hat, endlich eine Erklärung des offiziellen Österreich zur Nazi-Zeit fällig wird. Die rot-schwarze Bundesregierung ersucht prominente Denker um neue Ideen. Hugo verfasst ein Dossier für das Außenministerium, in dem eine großzügige Entschädigung der Nazi-Opfer und der Aufbau einer einschlägigen Gedenkkultur vorgesehen sind, vor allem aber eine große Regierungserklärung. Letztere fordert Portisch auch in einem Kommentar in der Zeit im Bild 2. Das zeigt Wirkung: Bundeskanzler Franz Vranitzky lädt ihn zu einem Gespräch ein.

Wir haben es besprochen, und er hat gesagt, das machen wir so! Darauf habe ich noch angeboten: Soll ich da behilflich sein bei der Formulierung? Ich habe es ja auch gerade analysiert gehabt für den Herrn Außenminister Jankowitsch. Darauf hat man mir in seinem Umfeld gesagt – ich will nicht nennen, wer es war: Na, das bringen wir schon alleine zustande. Wunderbar. Ich bin gegangen, und nichts geschah. Habe dann doch einmal wieder den Bundeskanzler getroffen und gefragt. Sagt er: Der Koalitionspartner ist nicht mitgegangen in der Sache. Was? Das ist unglaublich! Daraufhin habe ich das ganze Konvolut auch dem Herrn Mock geschickt. Ohne Echo.

1991, als zu Beginn des Jugoslawienkriegs der Einsatz der Wehrmacht am Balkan während des Zweiten Weltkriegs thematisiert wird und nebenbei das Ende der Ära Waldheim in Sicht ist, meldet sich Portisch erneut bei Vranitzky.

Wo ist die Regierungserklärung für das ganze Land und für die ganze Welt? Dem Vranitzky hat das sofort wieder eingeleuchtet. Das machen wir unbedingt. Habe ich gesagt: Soll ich es formulieren? Soll ich Ihnen helfen? Sagt er: Schreiben Sie mir das! Daraufhin habe ich das geschrieben. Er hat das wörtlich so im Parlament als seine Rede gebracht mit ganz kleinen Korrekturen.

Vranitzky hat das heute anders im Gedächtnis. Wohl habe er mit Portisch korrespondiert und persönlich seinen Rat gesucht, seine Reden habe der Kanzler aber alle selbst geschrieben. Auch Vranitzkys damalige Mitarbeiterin, die Diplomatin Eva Nowotny erinnert sich an viele Kontakte und gute Ideen Portischs, nicht aber ein schriftliches Memorandum. Könnte das daran gelegen sein, dass nach Jahrzehnten Distanz dem notorischen „Diktierer“ Portisch das gesprochene Wort gleichviel galt wie das geschriebene?